Сетевая камера Xiaomi Small Square Smart Camera (QDJ4033RT) (White/Белый)

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Full HD — теперь дома видно все отчетливо
Супер большой фотодатчик CMOS передаем картинку разрешением 1920-1080 Full HD, зум 8X, после увеличения даже маленькие детали по-прежнему видны отчетливо
Не стоит беспокоиться за ребёнка
Управляй своим домашним любимцем
Нет никого дома, беспокоишься за своих собаку или кошку? Попробуй звуковое сообщение и несмотря на расстояние твой питомец ведет себя послушно.
Обнаружение по движению и звукам
Интеллектуальное сканирование и звуковой контроль, также может распознавать дым/СО о котором оповещает специальным сигналом. При подозрительных движений или звуков включается режим автоматической записи и мгновенно посылается сообщение о тревоге, что позволяет тебе непринужденно справиться с нестандартной ситуацией.
Ваш телефон — ваша диспетчерская
Объектив с обзором 110 градусов, коррекция искажения, смотри шире и естественнее. Используя приложение Xiaomi можно одновременно привязать несколько камер, и одновременно они будут отображаться у вас на экране — контролируй обстановку.
Один маленький кубик — покадровая замедленная съемка
Цветы раскрываются и увядают, рассвет и закат, прилив и отлив, функция замедленной сьемки. Успей заснять тот миг, когда расцветает раскрывается цветок, интересными моментами также можно поделиться с друзьями, сохранить и показать, как ты крут.
Всего лишь коснись пальцем Большой угол обзора
Два «Кубика» могут быть соединены вместе магнитом, угол обзора в таком случае будет 180, большой угол обзора, нет замедления при показе изображения, которое часто встречается в системах видеонаблюдения, не нужно ждать, какой части касается палец, именно та область и отображается.
Устанавливайте ее там, где пожелаете
Угол обзора камеры произвольный и может настраиваться, можете установить ее на холодильник, обогреватель, любую металлическую поверхность, также можно использовать двухстороннюю ленту и прикрепить на стену, вплоть до установки ее на потолок.
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сб. с 11:00 до 15:00
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пн.-пт. с 10:00 до 19:00
сб с 11:00 до 15:00
вс. выходной
По всем вопросам:
info@xiaomi5g.ru
Позвонить нам:
+7 (495) 774-44-81 Москва
+7 (495) 774-44-92