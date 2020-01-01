Сетевая камера Xiaomi Small Square Smart Camera (QDJ4033RT) (White/Белый)

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Отчетливое разрешение 1080P наблюдай за домом, ребенком, питомцем

1080 не бойся увеличить — картинка отчетливая

Full HD — теперь дома видно все отчетливо

Супер большой фотодатчик CMOS передаем картинку разрешением 1920-1080 Full HD, зум 8X, после увеличения даже маленькие детали по-прежнему видны отчетливо

Качественная ночная съемка

Не стоит беспокоиться за ребёнка





Можно не только слушать, но и говорить

Управляй своим домашним любимцем

Нет никого дома, беспокоишься за своих собаку или кошку? Попробуй звуковое сообщение и несмотря на расстояние твой питомец ведет себя послушно.

Охраняет ваш дом и присматривает за ним

Обнаружение по движению и звукам

Интеллектуальное сканирование и звуковой контроль, также может распознавать дым/СО о котором оповещает специальным сигналом. При подозрительных движений или звуков включается режим автоматической записи и мгновенно посылается сообщение о тревоге, что позволяет тебе непринужденно справиться с нестандартной ситуацией.

Один экран — много изображении

Ваш телефон — ваша диспетчерская

Объектив с обзором 110 градусов, коррекция искажения, смотри шире и естественнее. Используя приложение Xiaomi можно одновременно привязать несколько камер, и одновременно они будут отображаться у вас на экране — контролируй обстановку.

Новые небывалые возможности

Один маленький кубик — покадровая замедленная съемка

Цветы раскрываются и увядают, рассвет и закат, прилив и отлив, функция замедленной сьемки. Успей заснять тот миг, когда расцветает раскрывается цветок, интересными моментами также можно поделиться с друзьями, сохранить и показать, как ты крут.

Два «Кубика»

Всего лишь коснись пальцем Большой угол обзора

Два «Кубика» могут быть соединены вместе магнитом, угол обзора в таком случае будет 180, большой угол обзора, нет замедления при показе изображения, которое часто встречается в системах видеонаблюдения, не нужно ждать, какой части касается палец, именно та область и отображается.

Намагниченная нижняя часть

Устанавливайте ее там, где пожелаете

Угол обзора камеры произвольный и может настраиваться, можете установить ее на холодильник, обогреватель, любую металлическую поверхность, также можно использовать двухстороннюю ленту и прикрепить на стену, вплоть до установки ее на потолок.

Основные характеристики Разрешение 1080p

Мультимедийные возможности Диафрагма F2

Главные характеристики Размер 50x50x50 мм Производитель Xiaomi Совместимость Android / iOS Вес (g) 100 Поддержка Android 4.0 или iOS 7.0 и выше

Общие характеристики Цвет Белый Угол обзора 110°

Связь Беспроводная связь Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 ГГц

Дополнительно Особенности ночное видение