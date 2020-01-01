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Cумка - кошелёк для гаджетов Xiaomi Digital Storage Bag (Gray/Серый)

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     Доставка, самовывоз:
Цена:
НИЗКАЯ ЦЕНА: 700 руб


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Производитель: Xiaomi
.

 

Описание

Xiaomi MI Digital Storage Bag - сумка органайзер для хранения и переноски электронных устройств и аксессуаров, таких как флешки, карты памяти, повербанки, наушники, смартфоны, зарядные устройства и многих других. 
Изготовлена из износостойкой ткани, устойчивой к загрязнению и воздействию влаги. Поэтому, тканевая сумка кошелек для гаджетов Xiaomi MI Digital Storage Bag обеспечит сохранность ваших устройств при любых погодных условиях, а так же поможет упорядочено держать их в едином месте. 

  • 6 отделений - три из которых застегиваются на молнию, одно большое отделение для крупных девайсов размером 20х10.5х4 (см). и два маленьких размерами 9х10 (см) каждое, для плоских вещей.
  • Компановка сумки позволяет удобно разместить устройства разных размеров - все необходимые девайсы будут у вас всегда при себе.
  • Магнитные застежки - простые и элегантные обеспечат лёгкое расстёгивание и застёгивание.
  • Прочная молния предотвратит выпадание важных вещей, в т.ч. и документов.
  • Съемный ремешок на запястье для удобства ношения сумки органайзера.
  • Отдельный задний карман на молнии, для быстрого доступа к телефону и другим предметам.

 

 

Общие характеристики

Артикул: 151520
Производитель: Xiaomi
Размеры (ШxВxТ): 22 x 14 x 2.5 см
Материал: Ткань 600D Oxford

 

 

 

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