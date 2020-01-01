Cумка - кошелёк для гаджетов Xiaomi Digital Storage Bag (Gray/Серый)

Xiaomi MI Digital Storage Bag - сумка органайзер для хранения и переноски электронных устройств и аксессуаров, таких как флешки, карты памяти, повербанки, наушники, смартфоны, зарядные устройства и многих других.

Изготовлена из износостойкой ткани, устойчивой к загрязнению и воздействию влаги. Поэтому, тканевая сумка кошелек для гаджетов Xiaomi MI Digital Storage Bag обеспечит сохранность ваших устройств при любых погодных условиях, а так же поможет упорядочено держать их в едином месте.

6 отделений - три из которых застегиваются на молнию, одно большое отделение для крупных девайсов размером 20х10.5х4 (см). и два маленьких размерами 9х10 (см) каждое, для плоских вещей.

Компановка сумки позволяет удобно разместить устройства разных размеров - все необходимые девайсы будут у вас всегда при себе.

Магнитные застежки - простые и элегантные обеспечат лёгкое расстёгивание и застёгивание.

Прочная молния предотвратит выпадание важных вещей, в т.ч. и документов.

Съемный ремешок на запястье для удобства ношения сумки органайзера.

Отдельный задний карман на молнии, для быстрого доступа к телефону и другим предметам.