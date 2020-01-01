Cумка - кошелёк для гаджетов Xiaomi Digital Storage Bag (Gray/Серый)

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Xiaomi MI Digital Storage Bag - сумка органайзер для хранения и переноски электронных устройств и аксессуаров, таких как флешки, карты памяти, повербанки, наушники, смартфоны, зарядные устройства и многих других.
Изготовлена из износостойкой ткани, устойчивой к загрязнению и воздействию влаги. Поэтому, тканевая сумка кошелек для гаджетов Xiaomi MI Digital Storage Bag обеспечит сохранность ваших устройств при любых погодных условиях, а так же поможет упорядочено держать их в едином месте.
|Артикул:
|151520
|Производитель:
|Xiaomi
|Размеры (ШxВxТ):
|22 x 14 x 2.5 см
|Материал:
|Ткань 600D Oxford
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сб с 11:00 до 15:00
вс. выходной
По всем вопросам:
info@xiaomi5g.ru
Позвонить нам:
+7 (495) 774-44-81 Москва
+7 (495) 774-44-92