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Вы здесь: Главная Стиль Зонты Зонт автоматический Xiaomi MiJia Automatic Umbrella (Black/Чёрный)
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Зонт Xiaomi MiJia Automatic Umbrella (Black/Чёрный) купить в Москве
Зонт Xiaomi MiJia Automatic Umbrella (Black/Чёрный) купить в Москве
2. Зонт Xiaomi MiJia Automatic Umbrella (Black/Чёрный) купить в Москве
3. Зонт Xiaomi MiJia Automatic Umbrella (Black/Чёрный) купить в Москве

Зонт автоматический Xiaomi MiJia Automatic Umbrella (Black/Чёрный)

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Цена:
НИЗКАЯ ЦЕНА: 1350 руб


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Производитель: Xiaomi
.

 

Автоматический зонт Xiaomi MiJia Automatic Umbrella (Black/Чёрный)

Открывается и складывается одним нажатием / Прочная конструкция


 

Сверхпрочная влагозащитная ткань

Надежная защита от дождя

Купол зонта выполнен из тайваньской влагозащитной ткани FONEWR. Она легкая, плотная (210Т), прочная и долго служит. Влагозащита ткани достигает 5 степени – после сильного дождя зонт достаточно слегка встряхнуть, чтобы убрать с него все оставшиеся капли.

 

Эффективная защита от солнца

Теперь Вы станете самым ярким на улице

На купол зонта нанесено особо прочное и износостойкое покрытие UVoutex FABRICS, эффективно защищающее от света и жара, а также надежно блокирующее вредные для человека УФ-лучи. Какая бы ни была погода, Вам не следует о ней волноваться.


 

Одно нажатие

Просто и удобно пользоваться одной рукой

Одним легким нажатием зонт можно быстро раскрыть или сложить. Это удобно в любой ситуации, особенно когда заняты обе руки, или дождь начался неожиданно.

 

Прочная конструкция

Устойчив к истиранию и коррозии

Ключевые элементы конструкции зонта выполнены из алюминия и стекловолокна, что, с одной стороны, придает им гибкости, но с другой стороны, увеличивает прочность. Зонт не погнется даже от сильных нагрузок. Детали устойчивы к истиранию и коррозии, а также имеют длительный срок службы.

 

Противоударный

Красивый внешний вид

В рукоятке установлен безопасный замок, защищающий от возможных ударов при открытии или закрытии зонта. Он удобен в использовании и позволяет не волноваться о возможных неудобствах. Сама сердцевина рукоятки выполнена из прочного материала SPCC41, который будет служить верой и правдой Вам и Вашему зонту. Мы переосмыслили традиционную конструкцию и решили спрятать концевики спиц под тканью. Это не только делает зонт более безопасным в обращении, но и придает ему элегантный внешний вид.
 
 
 
Хоть в ветер, хоть в дождь

Комфортная скругленная рукоять с удобной кнопкой

Прочные элементы конструкции обеспечивают устойчивость даже при сильном ветре. Мы перебрали 5182 варианта сочетания алюминия и стекловолокна, чтобы найти идеальный – прочный, гибкий, способный устоять перед мощным ветром или сильным дождем. Теперь мир под Вашим зонтом под надежной защитой. Рукоять зонта снизу имеет форму квадрата со скругленными углами, сверху – круга. Такая форма была выведена в результате многократных доработок для достижения наибольшей степени комфорта. Матрица для литья выполнена с точностью до 0,05 мм. Нанесенное на рукоятку Soft-Touch покрытие вкупе с финишной полировкой создают превосходные тактильные ощущения, Вы влюбитесь в этот зонт и не захотите его отпускать.

 

 

Прост в использовании

Точное исполнение для высокого качества

И хотя Вы этого не видите, Вы можете быть уверены, что мы тщательно подходим к работе над каждым зонтом. Один зонт 1000 раз проходит испытание на открытие-закрытие со строжайшим контролем качества. Высокие стандарты исполнения гарантируют качество каждого зонта.

 

 

Подробные характеристики

Производитель
Xiaomi
Механизм
автомат
Цвет
  черный

 

 

 

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