Вакуумная пробка для вина Xiaomi Mi Circle Joy Wine Bottle Stopper(CJ-JS01)

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Вакуумная пробка для вина Xiaomi Mi Circle Joy Wine Bottle Stopper

Характеристики

Производитель: Xiaomi

Тип: пробка

Материал: пластик

Описание

Стопор для вина – это просто необходимый и к тому же удобный девайс для настоящих ценителей вина и не только.

Девайс позволит плотно закупорить бутылку после её открытия, что может предотвратить проливание жидкости из бутылки, испарение и окисление его. Благодаря такой пробке Вы можете хранить бутылку не только стоя, но и в горизонтальном положении и не беспокоится, что содержимое прольется.

Также у Вас есть возможность выставить дату вскрытия бутылки, чтобы знать сроки годности и вовремя употребить ее содержимое.

Вакуумная пробка выполнена из высококлассной стали и прочного «пищевого» пластика.

Пробка очень проста в использовании. Достаточно просто надеть девайс на бутылку и надавить на него пару раз, чтобы создать вакуумный эффект, а затем выставить дату вскрытия бутылки поворачивая пробку в разные стороны.

Замечательный девайс подойдет не только для использования дома на кухне, но и отлично пригодится в барах, ресторанах, поскольку легко следить за датой откупоривания бутылки и не бояться, что содержимое испортиться.