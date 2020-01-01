Вакуумная пробка для вина Xiaomi Mi Circle Joy Wine Bottle Stopper(CJ-JS01)

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Вакуумная пробка для вина Xiaomi Mi Circle Joy Wine Bottle Stopper
Характеристики
- Производитель: Xiaomi
- Тип: пробка
- Материал: пластик
Стопор для вина – это просто необходимый и к тому же удобный девайс для настоящих ценителей вина и не только.
Девайс позволит плотно закупорить бутылку после её открытия, что может предотвратить проливание жидкости из бутылки, испарение и окисление его. Благодаря такой пробке Вы можете хранить бутылку не только стоя, но и в горизонтальном положении и не беспокоится, что содержимое прольется.
Также у Вас есть возможность выставить дату вскрытия бутылки, чтобы знать сроки годности и вовремя употребить ее содержимое.
Вакуумная пробка выполнена из высококлассной стали и прочного «пищевого» пластика.
Пробка очень проста в использовании. Достаточно просто надеть девайс на бутылку и надавить на него пару раз, чтобы создать вакуумный эффект, а затем выставить дату вскрытия бутылки поворачивая пробку в разные стороны.
Замечательный девайс подойдет не только для использования дома на кухне, но и отлично пригодится в барах, ресторанах, поскольку легко следить за датой откупоривания бутылки и не бояться, что содержимое испортиться.