TDS тестер качества воды Xiaomi Mi TDS Pen (White/Белый)

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TDS тестер от Xiaomi может точно определить степень минерализации воды. Согласно стандартам всемирной организации здравоохранения (WHO), вода, пригодная для питья, не должна превышать показатель TDS 600 мг/л. При уровне минерализации в 1000 мг/л и выше происходит изменение вкусовых качеств воды.
В разных регионах и даже в разных домах качество воды может разниться. TDS тестер от Xiaomi поможет вам определить точное содержание примесей, растворенных в воде. Вы можете провести проверку как до, так и после фильтрации воды, благодаря чему можно оценить качество работы водоочистительных приборов. Как правило, при низком показателе TDS наблюдается низкое содержание растворимых веществ, что означает, что такая вода чиста и пригодна для питья.
Монолитный водонепроницаемый корпус, чип с низким потреблением энергии
Применение TDS тестера может существенно повлиять на режим нашего водопотребления. Осознавая ответственность и стремясь к безошибочности измерений на протяжении всего срока эксплуатации, мы уделяем большое внимание деталям и используем высокоточные технологии.
Корпус тестера создан при помощи технологии литьевого прессования, а измерительный щуп выполнен из нержавеющего материала (титан). Устройство также оснащено наружным сенсором для автоматической компенсации температуры (0 ~ 80°С). Дизайн корпуса ограничивается кнопкой и дисплеем и не предусматривает наличие каких-либо отверстий, что обеспечивает водонепроницаемость и исключает поломку тестера от попадания брызг или протекания воды внутрь корпуса.
В целях экономии заряда батареи TDS тестер автоматически выключается при неиспользовании более двух минут. В качестве источника питания используются две круглые батареи AG13, которые можно самостоятельно заменить в любой момент. Устройство весит всего 27,4 г и имеет компактный дизайн в форме шариковой ручки, благодаря чему его удобно брать с собой.
TDS тестер – устройство, используемое для проверки состава воды, а именно содержания в ней растворенных твердых элементов. После фильтрации жидкости в фильтре RO, уровень твердых веществ может быть понижен.
TDS – аббревиатура, обозначающая содержание в воде растворенных твердых веществ. Показатель предполагает содержание веществ в миллиграммах в одном литре воды. Единица измерения: мг/л. Также TDS указывает на количество органических элементов, крупных твердых частиц и минеральных солей.
Значения качества жидкости
Важно! В случае, если показатели TDS превышают цифру 999, применяется кратное значение х10.
Если аппарат не включается, на дисплее не отображаются данные, требуется осуществить замену элементов питания. Для этого откройте батарейный блок, извлеките использованные и установите новые батарейки.
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Позвонить нам:
+7 (495) 774-44-81 Москва
+7 (495) 774-44-92