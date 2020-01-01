TDS тестер качества воды Xiaomi Mi TDS Pen (White/Белый)

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Проверьте качество воды в вашем доме

Мы не можем визуально определить, насколько чистой является вода, которую мы пьем. На первый взгляд чистая, прозрачная вода может содержать различные примеси. Показатель TDS означает общее количество растворенных в воде твердых веществ. Степень минерализации в той или иной степени оказывает влияние на качество воды. Чем меньше показатель TDS, тем меньше концентрация ионов тяжелых металлов и растворимых солей, и соответственно, тем лучше качество питьевой воды.

TDS тестер от Xiaomi может точно определить степень минерализации воды. Согласно стандартам всемирной организации здравоохранения (WHO), вода, пригодная для питья, не должна превышать показатель TDS 600 мг/л. При уровне минерализации в 1000 мг/л и выше происходит изменение вкусовых качеств воды.

Своевременная проверка качества воды у вас дома В разных регионах и даже в разных домах качество воды может разниться. TDS тестер от Xiaomi поможет вам определить точное содержание примесей, растворенных в воде. Вы можете провести проверку как до, так и после фильтрации воды, благодаря чему можно оценить качество работы водоочистительных приборов. Как правило, при низком показателе TDS наблюдается низкое содержание растворимых веществ, что означает, что такая вода чиста и пригодна для питья.

Высокоточные технологии – залог высокоточного результата Монолитный водонепроницаемый корпус, чип с низким потреблением энергии Применение TDS тестера может существенно повлиять на режим нашего водопотребления. Осознавая ответственность и стремясь к безошибочности измерений на протяжении всего срока эксплуатации, мы уделяем большое внимание деталям и используем высокоточные технологии. Корпус тестера создан при помощи технологии литьевого прессования, а измерительный щуп выполнен из нержавеющего материала (титан). Устройство также оснащено наружным сенсором для автоматической компенсации температуры (0 ~ 80°С). Дизайн корпуса ограничивается кнопкой и дисплеем и не предусматривает наличие каких-либо отверстий, что обеспечивает водонепроницаемость и исключает поломку тестера от попадания брызг или протекания воды внутрь корпуса. В целях экономии заряда батареи TDS тестер автоматически выключается при неиспользовании более двух минут. В качестве источника питания используются две круглые батареи AG13, которые можно самостоятельно заменить в любой момент. Устройство весит всего 27,4 г и имеет компактный дизайн в форме шариковой ручки, благодаря чему его удобно брать с собой.

Инструкция: Тестер качества воды Устройство TDS тестера TDS тестер – устройство, используемое для проверки состава воды, а именно содержания в ней растворенных твердых элементов. После фильтрации жидкости в фильтре RO, уровень твердых веществ может быть понижен.

Понятие TDS TDS – аббревиатура, обозначающая содержание в воде растворенных твердых веществ. Показатель предполагает содержание веществ в миллиграммах в одном литре воды. Единица измерения: мг/л. Также TDS указывает на количество органических элементов, крупных твердых частиц и минеральных солей.

Эксплуатация тестера Извлеките колпачок, активируйте клавишу включения и заполните колпачок тестера на 2/3 водой, которую желаете протестировать;

Вставьте устройство в колпачок, наполненный водой, осторожно взболтайте его, что необходимо для удаления пузырьков воздуха;

Подождите несколько секунд, на экране отобразятся показатели, которые показывают качество тестируемой воды.

Значения качества жидкости Важно! В случае, если показатели TDS превышают цифру 999, применяется кратное значение х10. Чем ниже показатели показывает устройство, тем меньше содержится в воде твердых веществ, а это значит, что вода чистая и пригодна для использования.

По окончанию тестирования воды, просушите колпачок устройства, затем закройте колпачок тестера и отключите питание.

Электропитание Если аппарат не включается, на дисплее не отображаются данные, требуется осуществить замену элементов питания. Для этого откройте батарейный блок, извлеките использованные и установите новые батарейки. Правила эксплуатации Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и осадков. Не рекомендуется оставлять тестер в помещениях, где преобладает высокая температура и повышенный уровень влажности. Аккуратно переносите продукт, не допуская его падений, которые чреваты появлением неисправностей. Пагубно на устройство влияет вода. Не стоит самостоятельно пытаться устранить поломки, менять конструкцию или разбирать тестер. Устройство не пригодно для игры. Не выбрасывайте использованные элементы питания в огонь. Неправильно подобранные батарейки (с малой мощностью) способны негативно сказаться на работе тестера. Так, возможно неправильное определение растворимых твердых веществ в воде. Тестер не подходит для измерения качества воды с температурой более 80°С. Прибор не способен точно определить качество воды, которая не набрана в емкость. То есть, качество, например, текущей из-под крана воды, определить невозможно.